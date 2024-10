Bonus neonati, lavoro, contributo banche: ecco le misure principali della Manovra (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Bonus neonati da mille euro, gli sgravi per le famiglie numerose, gli investimenti in Difesa, il contributo da banche e assicurazioni. Il Consiglio dei ministri ha approvato la Manovra pari a circa 30 miliardi lordi. "Prosegue l''approccio serio e responsabile" del governo, sottolinea il Mef in una nota. In termini lordi, il ddl L'articolo Bonus neonati, lavoro, contributo banche: ecco le misure principali della Manovra proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ilda mille euro, gli sgravi per le famiglie numerose, gli investimenti in Difesa, ildae assicurazioni. Il Consiglio dei ministri ha approvato lapari a circa 30 miliardi lordi. "Prosegue l''approccio serio e responsabile" del governo, sottolinea il Mef in una nota. In termini lordi, il ddl L'articololeproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Assegno unico - con la manovra sarà fuori dal calcolo dell'Isee. Bonus da 1000 euro per i neonati - Arriva la carta per i nuovi nati da 1. L’assegno unico fuori dal calcolo dell’Isee. . Il contributo da 3,5 miliardi che arriverà da banche ma anche dalle assicurazioni e servirà completamente a finanziare. Arrivano tagli del 5% ai ministeri. . 000 euro. Viene prorogato il bonus ristrutturazioni al 50%, ma solo per la prima casa. (Gazzettadelsud.it)

(Adnkronos) - Il bonus neonati da mille euro, gli sgravi per le famiglie numerose, gli investimenti in Difesa, il contributo da banche e assicurazioni. Il Consiglio dei ministri ha approvato la manovra pari a circa 30 miliardi lordi. "Prosegue l''approccio serio e responsabile" del governo, sottolinea il Mef in una nota. In termini lordi, il ddl. Nel compiuto delle detrazioni si terrà conto del numero dei familiari a carico. In particolare nel Mezzogiorno si confermano gli incentivi finalizzati all'occupazione dei giovani e delle lavoratrici, che saranno riconosciuti anche ai rapporti di lavoro attivati nel biennio 2026-2027.