Liberoquotidiano.it - Bayesian, incidente o complotto? Documenti segreti e 007, cosa non torna: la seconda puntata

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Uno stranod'auto, la discussa morte del “Bill Gates britannico” Mike Lynch,in fondo al mare, i serviziinglesi e americani, l'11 settembre, il Mossad. Chi non si accontenta degli errori umani, del maltempo o del puro destino per spiegare l'affondamento del superyacht, che lo scorso 19 agosto è andato giù nel mare vicino a Palermo portandosi con sè sette persone -, ora sguazza tra teorie complottiste e scenari da spy story, fantasticando sui massimi sistemi mondiali e intrighi miliardari. Tutte ipotesi (spesso strampalate) che, ovviamente, non vengono prese in considerazione dalle indagini ufficiali, ma che comunque strappano consensi e like sui social perché il contorno della tragedia, effettivamente, presenta coincidenze e intrecci non comuni.