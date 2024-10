Barella obiettivo Olimpico L’Inter ritrova il suo totem

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il rientro è graduale, scaglionato per prudenza. Nicolòmorde il freno, dopo aver saltato le ultime tre partite cone due in azzurro, ma da ieri è tornato parzialmente ad allenarsi in gruppo (come farà anche oggi) e da domani dovrebbe completare definitivamente il rientro. Non ci fosse stata la nazionale, avrebbe corso il rischio di mancare ancora più gare. Ben venga, per Inzaghi, la sosta in cui l’Italia ha dimostrato di avere sufficienti risorse per incamerare prestazioni e punti, così come ha fattobattendo Udinese, Stella Rossa e Torino senza il suo vice-capitano. Eppure, per Spalletti come per Inzaghi, è ovvietà che un posto persi troverà. In attesa di capire chi farà un passo indietro in azzurro, alsarà Frattesi a rimettersi la pettorina.