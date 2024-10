Ballando, Giovanni Pernice ‘punge’ Mariotto: “Parla perché deve parlare” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Anche i ‘primi della classe’ protestano. Nonostante il primo posto raggiunto nei tre appuntamenti di Ballando con le Stelle, il maestro Giovanni Pernice, in gara con Bianca Guaccero nel talent show, ha qualcosa da dire a Guillermo Mariotto. In una clip di Ballando Segreto, il ballerino si è infatti mostrato infastidito dal modo di fare del giurato. Lui Parla perché deve Parlare, ma ogni volta che fa un giudizio a noi non Parla mai di noi. Parla sempre di qualcun altro ha detto Pernice su Mariotto, visibilmente infastidito, a Milly Carlucci. Un concetto che ha rimarcato, entrando più a fondo della questione. (Parla) di Pasquale e di Zilli. Invece di darci il 10 a noi dice: ‘Salvate la Zilli’. Ogni settimana. Discorso che il maestro ha esteso pure alla Lucarelli. Davidemaggio.it - Ballando, Giovanni Pernice ‘punge’ Mariotto: “Parla perché deve parlare” Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Anche i ‘primi della classe’ protestano. Nonostante il primo posto raggiunto nei tre appuntamenti dicon le Stelle, il maestro, in gara con Bianca Guaccero nel talent show, ha qualcosa da dire a Guillermo. In una clip diSegreto, il ballerino si è infatti mostrato infastidito dal modo di fare del giurato. Luire, ma ogni volta che fa un giudizio a noi nonmai di noi.sempre di qualcun altro ha dettosu, visibilmente infastidito, a Milly Carlucci. Un concetto che ha rimarcato, entrando più a fondo della questione. () di Pasquale e di Zilli. Invece di darci il 10 a noi dice: ‘Salvate la Zilli’. Ogni settimana. Discorso che il maestro ha esteso pure alla Lucarelli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ballando con le Stelle - Bianca Guaccero finalmente svela la verità sul flirt con il maestro Giovanni Pernice - è. La replica a questi rumors su una presunta relazione con il maestro di ballo è arrivata dalla diretta interessata. L’attrice ha ammesso di sentirsi di nuovo pronta ad aprirsi all’amore, dopo la fine del suo matrimonio: “Mi sento pronta per ricominciare a costruire, senza ombre. Mi sento di aver lavorato tanto su questa cosa che è finita, sui miei erroi. (Metropolitanmagazine.it)

Ballando con le Stelle - Bianca Guaccero svela la verità sul flirt con il maestro Giovanni Pernice - Dopo i rumors su un presunto flirt tra Bianca Guaccero e il maestro Giovanni Pernice di Ballando con le Stelle, l'attrice ha deciso di rivelare come stanno le cose tra loro. (Comingsoon.it)

Bianca Guaccero - è scoppiato l’amore con Giovanni Pernice a Ballando? Lei fa chiarezza - In merito al suo status sentimentale ha detto: “Sono single da 8 anni, sono stata innamorata, ora non lo sono più e spero di innamorarmi, mi sento pronta per ricominciare a costruire, senza ombre. Ed ecco che tutto torna, i cerchi a volte si chiudono”. E sai chi c’era con noi a cena quella sera? Un mio grandissimo amico, Renato Zero. (Bollicinevip.com)