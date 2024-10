Avviata la mappatura degli edifici affacciati sui cantieri del tram: non si potrà imbrogliare sui danni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È stata Avviata in questi giorni lungo il tragitto della linea Sir2 un’indagine volta a redarre i cosiddetti “testimoniali di stato”. Un lavoro preventivo necessario che verrà svolto su tutti gli edifici prossimi ai cantieri del Sir2, pubblici e privati, con l’obiettivo di eseguire delle Padovaoggi.it - Avviata la mappatura degli edifici affacciati sui cantieri del tram: non si potrà imbrogliare sui danni Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È statain questi giorni lungo il tragitto della linea Sir2 un’indagine volta a redarre i cosiddetti “testimoniali di stato”. Un lavoro preventivo necessario che verrà svolto su tutti gliprossimi aidel Sir2, pubblici e privati, con l’obiettivo di eseguire delle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Avviata la mappatura degli edifici affacciati sui cantieri del tram: non si potrà imbrogliare sui danni - Un lavoro preventivo necessario che verrà svolto su tutte le palazzine, pubbliche e private, con l’obiettivo di eseguire delle verifiche per testimoniare lo stato attuale degli immobili e, in fase suc ... (padovaoggi.it)

Giulianova: ristrutturazione Kursaal in attesa dell’ok della Soprintendenza - A Giulianova l’amministrazione è in attesa dell’approvazione della Sovrintendenza per ristrutturare il Kursaal ... (rete8.it)

Borsacchio, tutela paesaggistica e culturale: riunione preliminare della Commissione - L’AQUILA – Una riunione preliminare della commissione incaricata di esaminare i vincoli dell’area della Riserva del Borsacchio che avrà il compito, in conformità con il Codice dei Beni ... (ekuonews.it)