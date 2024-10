Oasport.it - ATP Stoccolma, Lorenzo Sonego lotta, ma cede a una versione solida di Ruud

Oasport.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Casperavanti a! Non delude la testa di serie numero 2 che superacon il punteggio di 6-3 7-6(3) in un’ora e tre quarti di gioco. Un match giocato discretamente dall’azzurro nel secondo set, ma di fronte c’è stata unapiuttosto convincente del norvegese che affronterà Tallon Griekspoor ai quarti.approccia decisamente meglio diil match e il break arriva presto: il norvegese scappa subito sul 2-0 grazie a un game davvero negativo per il torinese con un erroraccio di dritto e un brutto passante di rovescio. L’ex numero 2 del mondo è molto solido nei suoi turni di battuta, non conniente e mantiene fino in fondo questo break di vantaggio, mentre l’azzurro rischia di precipitare, ma in un paio di game riesce a salvarsi: in un caso ai vantaggi e nell’altro da 0-30.