Andrew Garfield è deluso di non far parte del Frankenstein di Guillermo del Toro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La star di We Live in Time ha manifestato il proprio disappunto per non essere nella prossima versione del regista messicano. Andrew Garfield ha dichiarato di essere molto deluso di non essere stato coinvolto nel prossimo film di Guillermo del Toro, Frankenstein. I conflitti di programmazione hanno impedito alla star di interpretare il mostro nel lungometraggio. Guillermo del Toro ha deciso di adattare il classico romanzo di Mary Shelley in un film che avrebbe dovuto avere tra i protagonisti anche Andrew Garfield, nell'iconico ruolo del mostro creato dal dottor Victor Frankenstein. Il sostituto Tuttavia, Garfield è entusiasta che sia stato scelto Jacob Elordi per sostituirlo al fianco di Oscar Isaac nel ruolo di Victor Frankenstein:"Non ha funzionato per motivi che non Movieplayer.it - Andrew Garfield è deluso di non far parte del Frankenstein di Guillermo del Toro Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La star di We Live in Time ha manifestato il proprio disappunto per non essere nella prossima versione del regista messicano.ha dichiarato di essere moltodi non essere stato coinvolto nel prossimo film didel. I conflitti di programmazione hanno impedito alla star di interpretare il mostro nel lungometraggio.delha deciso di adattare il classico romanzo di Mary Shelley in un film che avrebbe dovuto avere tra i protagonisti anche, nell'iconico ruolo del mostro creato dal dottor Victor. Il sostituto Tuttavia,è entusiasta che sia stato scelto Jacob Elordi per sostituirlo al fianco di Oscar Isaac nel ruolo di Victor:"Non ha funzionato per motivi che non

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chelsea Wolfe pubblica l'Ep "Unbound", a novembre live in Italia per un'unica data - Chelsea Wolfe ha annunciato il suo nuovo Ep "Unbound", l'ultima raccolta di brani dal suo nuovo album "She Reaches Out To She Reaches Out To She". .. (ondarock.it)

Andrew Garfield è deluso di non far parte del Frankenstein di Guillermo del Toro - La star di We Live in Time ha manifestato il proprio disappunto per non essere nella prossima versione del regista messicano. Andrew Garfield ha dichiarato di essere molto deluso di non essere stato ... (movieplayer.it)

Da Siravo e Russinova a Massini: ecco gli appuntamenti nei teatri italiani per il weekend - Tra gli spettacoli in programma, si segnalano Edoardo Siravo e Isabel Russinova a Bologna ne Il Re muore di Eugène Ionesco, per l'ultima regia di Maurizio Scaparro (1932 - 2023), Stefano Massini, che ... (primapaginanews.it)