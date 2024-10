Amazon rivoluziona la lettura digitale con Kindle Colorsoft: il primo e-reader a colori (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Amazon ha presentato oggi una novità che promette di rivoluzionare il mondo degli e-reader: Kindle Colorsoft, il primo dispositivo della famiglia Kindle dotato di schermo a colori. Questa innovazione segna un importante passo avanti nell'evoluzione dei lettori digitali, offrendo agli utenti un'esperienza di lettura più ricca e coinvolgente. colori vividi e naturali La caratteristica principale di Kindle Colorsoft è il suo display da 7 pollici che utilizza una tecnologia proprietaria di illuminazione LED per riprodurre colori nitidi e realistici. A differenza dei tradizionali schermi e-ink in bianco e nero, Colorsoft permette di visualizzare copertine, immagini e fumetti con tonalità vivaci, mantenendo al contempo l'elevato comfort visivo tipico dei Kindle. Quotidiano.net - Amazon rivoluziona la lettura digitale con Kindle Colorsoft: il primo e-reader a colori Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ha presentato oggi una novità che promette dire il mondo degli e-, ildispositivo della famigliadotato di schermo a. Questa innovazione segna un importante passo avanti nell'evoluzione dei lettori digitali, offrendo agli utenti un'esperienza dipiù ricca e coinvolgente.vividi e naturali La caratteristica principale diè il suo display da 7 pollici che utilizza una tecnologia proprietaria di illuminazione LED per riprodurrenitidi e realistici. A differenza dei tradizionali schermi e-ink in bianco e nero,permette di visualizzare copertine, immagini e fumetti con tonalità vivaci, mantenendo al contempo l'elevato comfort visivo tipico dei

