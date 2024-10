Dilei.it - Alice De André torna in teatro con Take me Aut: “Siamo tutti eroi. E non per il cognome”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)DeinconMe Aut, l’eroe che è in me, di cui è regista e autrice. Presentato in 2 anteprime estive, lo spettacolo ha registrato il tutto esaurito. Si replica il 19 ottobre alGerolamo di Milano. Strutturato in due atti, lo spettacolo mette in risalto la forza e la coesione del gruppo, dove la caduta di uno comporta il crollo di. Attraverso una riflessione sull’smo e il superamento delle paure, invita il pubblico a considerare come, nonostante le nostre apparenti differenze,accomunati dalla stessa vulnerabilità e dalle stesse paure., nipote di Fabrizio De, ci ha raccontato come è natoMe Aut, l’eroe che è in me, della sua collaborazione con la Fondazione Un Futuro per l’Asperger e come è riuscita a mostrarsi per quello che è, indipendentemente dal suo