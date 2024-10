Aggredito e insultato, 13enne autistico vittima di bulli (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tre minorenni di età compresa tra i 12 e i 14 anni sono stati raggiunti dai provvedimenti di ammonimento emessi dal questore di Caserta, Andrea Grassi, per atti di bullismo commessi nei confronti di un compagno di classe affetto da autismo e ritardo cognitivo. A far partire le indagini della Polizia di Stato è stata la denuncia presentata dai genitori della vittima, un 13enne. Dalle indagini della Divisione Anticrimine della Questura di Caserta, è emerso che almeno dal maggio 2023 e per l'anno scolastico conclusosi nel giugno scorso, l'adolescente sarebbe rimasto vittima di insulti, atti denigratori, aggressioni fisiche e violenze verbali da parte di un gruppetto di compagni di classe. Per gli episodi subiti, la vittima è stata costretta a ricorrere a trattamenti farmacologici antidepressivi. Quotidiano.net - Aggredito e insultato, 13enne autistico vittima di bulli Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tre minorenni di età compresa tra i 12 e i 14 anni sono stati raggiunti dai provvedimenti di ammonimento emessi dal questore di Caserta, Andrea Grassi, per atti dismo commessi nei confronti di un compagno di classe affetto da autismo e ritardo cognitivo. A far partire le indagini della Polizia di Stato è stata la denuncia presentata dai genitori della, un. Dalle indagini della Divisione Anticrimine della Questura di Caserta, è emerso che almeno dal maggio 2023 e per l'anno scolastico conclusosi nel giugno scorso, l'adolescente sarebbe rimastodi insulti, atti denigratori, aggressioni fisiche e violenze verbali da parte di un gruppetto di compagni di classe. Per gli episodi subiti, laè stata costretta a ricorrere a trattamenti farmacologici antidepressivi.

