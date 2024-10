Accoltellato da un compagno di scuola nel Frusinate, grave un sedicenne (Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - Un ragazzo di 16 anni è stato gravemente ferito all'addome da un fendente scagliato da un coetaneo con il quale aveva avuto una discussione. Il gravissimo episodio è avvenuto poco dopo le 14 di oggi all'uscita di scuola. Entrambi gli adolescenti frequentano il liceo Martino Filetico di Ferentino. Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri. Una volta colpito il coetaneo, il giovane è fuggito. La vittima è stata soccorsa e trasferita in elicottero al policlinico 'Agostino Gemelli' di Roma. La sua prognosi è riservata. Agi.it - Accoltellato da un compagno di scuola nel Frusinate, grave un sedicenne Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) AGI - Un ragazzo di 16 anni è statomente ferito all'addome da un fendente scagliato da un coetaneo con il quale aveva avuto una discussione. Il gravissimo episodio è avvenuto poco dopo le 14 di oggi all'uscita di. Entrambi gli adolescenti frequentano il liceo Martino Filetico di Ferentino. Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri. Una volta colpito il coetaneo, il giovane è fuggito. La vittima è stata soccorsa e trasferita in elicottero al policlinico 'Agostino Gemelli' di Roma. La sua prognosi è riservata.

