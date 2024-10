22 aerei e 5 navi da guerra cinesi intorno a Taiwan: “Non rinunceremo mai all’uso della forza”. Ma l’isola rilancia: “Il mondo è con noi” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un gioco di equilibri delicato, una partita a scacchi giocata sul filo della tensione. La Cina torna a ribadire la sua posizione su Taiwan: la riunificazione è un obiettivo irrinunciabile, da perseguire anche con la forza se necessario. Ma l’isola, forte del sostegno internazionale, rilancia: “Il mondo è con noi“. L’ultima mossa di Pechino è arrivata con le esercitazioni militari “Joint Sword 2024/B” tenutesi il 14 ottobre, una dimostrazione di forza su larga scala che ha visto le forze armate cinesi circondare Taiwan con un blocco aero-navale. Un chiaro avvertimento agli “atti separatisti” di Taipei, accusata di perseguire l’indipendenza. Ilfattoquotidiano.it - 22 aerei e 5 navi da guerra cinesi intorno a Taiwan: “Non rinunceremo mai all’uso della forza”. Ma l’isola rilancia: “Il mondo è con noi” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un gioco di equilibri delicato, una partita a scacchi giocata sul filotensione. La Cina torna a ribadire la sua posizione su: la riunificazione è un obiettivo irrinunciabile, da perseguire anche con lase necessario. Ma, forte del sostegno internazionale,: “Ilè con noi“. L’ultima mossa di Pechino è arrivata con le esercitazioni militari “Joint Sword 2024/B” tenutesi il 14 ottobre, una dimostrazione disu larga scala che ha visto le forze armatecircondarecon un blocco aero-navale. Un chiaro avvertimento agli “atti separatisti” di Taipei, accusata di perseguire l’indipendenza.

Cina : “Non rinunceremo mai all’uso della forza su Taiwan”. Ma l’isola rilancia : “Il mondo è con noi” - Una posizione ribadita con fermezza, che punta il dito contro le “interferenze esterne” e la “piccola minoranza di separatisti” che, secondo Pechino, non rappresentano la volontà della maggioranza dei taiwanesi. Taiwan, però, non si lascia intimidire: “Le manovre militari si sono ritorte contro la Cina“, ha affermato Tsai Ming-yen, direttore generale dell’Ufficio per la sicurezza nazionale di ... (Ilfattoquotidiano.it)

Cina - 'non rinunceremo mai all'uso della forza su Taiwan' - Tuttavia, la postura è contro l'interferenza di "forze esterne" e "il numero molto esiguo di separatisti". . Ma non ci impegneremo mai a rinunciare all'uso della forza". "Siamo disposti a impegnarci per la prospettiva di riunificazione pacifica con la massima sincerità e impegno - ha detto Chen Binhua, portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del governo di Pechino sulle ultime manovre su ... (Quotidiano.net)

Xi minaccia Taiwan : "L'uso della forza? Opzione possibile" - Navi, aerei e i piani di sbarco: Pechino alza la tensione. "Non c'è diplomazia". Lai: "Difenderemo la democrazia". Timori Usa e Ue. (Ilgiornale.it)