WWE: Styles risponde sui social ad un fan in merito al suo infortunio. (Di martedì 15 ottobre 2024) Aj Styles ha fatto il suo ritorno a Smackdown due settimane fa dopo un periodo di pausa prolungato che andava avanti da Clash at the castle, dopo la sua sconfitta nel match titolato contro Cody Rhodes. Nel giorno del suo ritorno nello show blu ha lasciato intendere un chiaro cambio caratteriale. (sembrava essere tornato nella schiera dei baby face) nel suo match di ritorno con Carmelo Hayes ha rimediato un infortunio che, inizialmente, sembrava essere tutto un piano programmato dalla federazione. nelle scorse ore, un fan su X ha scritto dei commenti inerenti il fenomenale, definendo il suo infortunio un “work” , un qualcosa di pensato appositamente in vista di una storyline. La risposta è arrivata dal fenomenale in persona col suo account ufficiale. “Cerca su internet l’entità del mio infortunio, è una frattura del mesopiede. Fa schifo. Zonawrestling.net - WWE: Styles risponde sui social ad un fan in merito al suo infortunio. Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Ajha fatto il suo ritorno a Smackdown due settimane fa dopo un periodo di pausa prolungato che andava avanti da Clash at the castle, dopo la sua sconfitta nel match titolato contro Cody Rhodes. Nel giorno del suo ritorno nello show blu ha lasciato intendere un chiaro cambio caratteriale. (sembrava essere tornato nella schiera dei baby face) nel suo match di ritorno con Carmelo Hayes ha rimediato unche, inizialmente, sembrava essere tutto un piano programmato dalla federazione. nelle scorse ore, un fan su X ha scritto dei commenti inerenti il fenomenale, definendo il suoun “work” , un qualcosa di pensato appositamente in vista di una storyline. La risposta è arrivata dal fenomenale in persona col suo account ufficiale. “Cerca su internet l’entità del mio, è una frattura del mesopiede. Fa schifo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

WWE : Un ritorno sfortunato per AJ Styles - subito un infortunio contro Carmelo Hayes - Questa notte a SmackDown ha fatto ritorno AJ Styles, assente dalle scene dallo scorso giugno dopo l’I Quit match perso contro Cody Rhodes a Clash At The Castle. Tornati sul ring, dopo qualche minuto, Styles nel provare la sua classica backbreaker ha piegato male la gamba sotto il peso dell’avversario subendo un problema alla gamba, probabilmente la caviglia, infortunio che ha portato ... (Zonawrestling.net)

SmackDown 04.10.2024 Il ritorno di AJ Styles - Bayley accusa Jax di non capire l’importanza del titolo e afferma che ci sono due persone che possono toglierglielo: lei stessa e Tiffany con la valigetta del Money in the Bank. BACKSTAGE: Chelsea Green, ancora sporca, incontra vari wrestler che si lamentano del suo odore. Bayley interrompe e parla con Naomi, promettendole la prima title shot dopo che avrà vinto il titolo. (Zonawrestling.net)

WWE : Anticipazioni di SmackDown - il ritorno di AJ Styles - la Bloodline in azione e altro ancora - Naomi vs. WWE SmackDown mira a mantenere la sua consueta energia con un altro show emozionante. The Street Profits I campioni di coppia Tama Tonga e Tonga Loa difenderanno i loro titoli contro The Street Profits e il duo riunito di Johnny Gargano e Tommaso Ciampa, i DIY, in un match che sicuramente intratterrà i fan dall’inizio alla fine. (Zonawrestling.net)