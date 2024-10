Anteprima24.it - VIDEO/FOTO Sagra della Castagna di Serino IGP: 3 giorni di magia

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Lì dove decenni fa erano addensati piccoli castagneti, in quella suggessiva ed incontaminata frazione tra le 24 del Comune di, Rivottoli, ai piedi del Monte Terminio, di anno in anno invasa da un vero e proprio fiume di persone, si cristallizza il simbolocrescita di un territorio, delle sue ricchezze, senza mai dimenticare la tradizione. Tutto ciò è racchiuso nello strabiliante successo, l’ennesimo,diIGP, evento enogastronomico e culturale incentrato sul celebre prodotto tipico serinese, nel 2024 arrivato alla 47esima edizione. E non a caso quella di Rivottoli è lapiù antica e rinomata tra quelle irpine dedicate dall’eccellenza, celebrata in tutte le sue forme attraverso un’offerta gastronomica attentamente selezionata e ricercata.