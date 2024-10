Unlimitednews.it - “Un Consiglio in salute”, Aurigemma “La prevenzione è un investimento”

Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Un programma gratuito di, rivolto a tutto il personale delregionale del Lazio: è “Unin”, iniziativa presentata in conferenza stampa presso la sala Etruschi dele in programma, su base volontaria, il 16 e il 17 ottobre. “Siamo fermamente convinti nel portare avanti tutte quelle iniziative volte a diffondere e promuovere la cultura della: garantiremo la massima attenzione e sensibilità a tal riguardo – ha sottolineato il presidente delregionale del Lazio, Antonello-. È un’attività che vogliamo portare avanti per sensibilizzare l’importanza dellache serve a prevenire patologie.