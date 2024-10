Ue: Patuanelli, 'per Fitto Italia ha avuto minimo sindacale, colpa governo' (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "L'ho già detto e lo ripeto: Fitto è stato uno dei migliori ministri del governo, ma definire la delega alla coesione una delega di peso non è vero. Credo che l'Italia abbia avuto il minimo sindacale per il ruolo che ha in Europa ed è l'atteggiamento del governo che ha portato a non avere molto di più". Lo ha detto Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 stelle in Senato, intervenendo in aula durante le dichiarazioni di voto sulle risoluzioni sulle comunicazione del presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo. Liberoquotidiano.it - Ue: Patuanelli, 'per Fitto Italia ha avuto minimo sindacale, colpa governo' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "L'ho già detto e lo ripeto:è stato uno dei migliori ministri del, ma definire la delega alla coesione una delega di peso non è vero. Credo che l'abbiailper il ruolo che ha in Europa ed è l'atteggiamento delche ha portato a non avere molto di più". Lo ha detto Stefano, capogruppo del Movimento 5 stelle in Senato, intervenendo in aula durante le dichiarazioni di voto sulle risoluzioni sulle comunicazione del presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Osimhen - l’unico sconfitto è Calenda : ha avuto mesi di tempo per portare un’offerta (Libero) - I turchi si sono fatti avanti per Victor Osimhen e il club partenopeo è stato ben felice di aprir loro la porta: quasi non ci sperava più il Napoli, dopo il pasticcio dell’agente e del calciatore alla fine del mercato e le trattative naufragate con i sauditi e con il Chelsea. Calenda ha dato il peggio di sé nella gestione di Osimhen Ecco quello che scrive Libero: “Quando tutto sembrava perduto, ... (Ilnapolista.it)

Us Open - Berrettini sconfitto da Fritz : «Ho avuto una flebite a una vena del polpaccio - mi mancava» - Questa notte c’è stata la sfida tra Berrettini e Fritz al secondo turno dello Us Open. Queste le dichiarazioni dell’italiano riportate da Supertennis: «Bisogna fargli i complimenti. Inoltre, quando ho visto che chiudevano il tetto ho capito che sarebbe stata ancora più complessa; le condizioni cambiano moltissimo, con l’umidità la palla si muove meno nell’aria e paradossalmente le condizioni ... (Ilnapolista.it)

Eleonora Giorgi : “Il cancro non è ancora sconfitto - se avessi avuto trent’anni mi sarei disperata ma…” - Sto continuando a fare la chemioterapia e a fine agosto farò la visita di controllo. Eleonora Giorgi ha affrontato un intervento chirurgico lo scorso marzo e ora è in trattamento chemioterapico: Ho chiesto di non avere nessuna pietà e mi hanno risposto che non hanno la sfera di cristallo: potrei vivere sei mesi dopo l’operazione o magari cinque anni o addirittura di più. (Isaechia.it)