Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-10-2024 ore 07:30

(Di martedì 15 ottobre 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto al momento abbiamo rallentamenti e code perintenso sull’intero Trento Urbano della A24 verso la tangenziale est e poi sulla dire lunedì come sud delle Torri 9 fino al Raccordo auto in fila sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Casilina all’ampia in entrata aabbiamo code sulla via Flaminia davia dei Due Ponti e lungo la via Salaria da Villa Spada fino all’aeroporto dell’Urbe altre code sulla Cristoforo Colombo 3 Casal Palocco e Vitinia e poi sulla via Pontina code app MP3 a Spinaceto prime code anche sulla tangenziale Tra le uscite Salaria e viale della Moschea direzione Stadio Olimpico per lavori di manutenzione Vi ricordo che è ancora chiusa via Portuense 3 via del Ponte Pisano in via della Magliana nelle due direzioni inevitabili dunque la lettera 20 sulle strade limitrofe bene da Massimo pesche ...