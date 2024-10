Sport.quotidiano.net - Terranuova nella storia: "Più forti delle difficoltà"

(Di martedì 15 ottobre 2024) La partita di domenica al Matteini resterà negli annali del club di piazza Coralli. Un successo clamoroso sul Grosseto, commentato a caldo dall’allenatore delTraiana Marco Becattini, che ha assistito alla partita da lontano, visto che potrà tornare in panchina soltanto sabato prossimo dopo aver scontato quattro giornate di squalifica. "Nessuno credeva a questo risultato - ha detto Becattini - Secondo me il 2-0 sarebbe stato un risultato bugiardo, perché avevo visto una squadra viva che ha subìto gol in occasione di due ingenuità. Eravamo consapevoli di dover soffrire per 90’, ma alla fine sono stati gli ultimi 45’. Il Grosseto ha avuto il predominio, ma alla fine ammetto che Timperanza non ha fatto parate degne di nota". Da sottolineare le performance degli under Tassi e Iaiunese, che hanno messo la firma sulle reti dei valdarnesi.