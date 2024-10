Teo Teocoli: “Celentano mi chiese di andare in video fingendo di essere lui, ecco perché è finita la nostra amicizia” (Di martedì 15 ottobre 2024) Teo Teocoli per la prima volta svela il motivo all’origine della fine dell’amicizia con Adriano Celentano: “La causa della mia rottura con Celentano è stato proprio il programma Adrian“, dice intervistato durante il programma radiofonico Un Giorno da Pecora, in onda su Rai Radio1. Adrian, serie d’animazione ideata da Celentano, andò in onda su Canale 5 nel 2019 ma si rivelò un clamoroso insuccesso. “Dopo l’abbandono del disegnatore (Milo Manara, ndr) lui si trovò da solo – ricostruisce Teocoli – e chiese a me di fare Celentano. Veramente, col trucco perfetto, la gobbetta sul naso e tutto il resto, in modo che lui, così, non sarebbe apparso”. “Gli dissi: ‘Prima cosa sarà difficilissimo che la gente non se ne accorga e poi mi sembra una bufala che dai alla gente. Le persone aspettano te e ad andare fuori sono io?'”. Tpi.it - Teo Teocoli: “Celentano mi chiese di andare in video fingendo di essere lui, ecco perché è finita la nostra amicizia” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Teoper la prima volta svela il motivo all’origine della fine dell’con Adriano: “La causa della mia rottura conè stato proprio il programma Adrian“, dice intervistato durante il programma radiofonico Un Giorno da Pecora, in onda su Rai Radio1. Adrian, serie d’animazione ideata da, andò in onda su Canale 5 nel 2019 ma si rivelò un clamoroso insuccesso. “Dopo l’abbandono del disegnatore (Milo Manara, ndr) lui si trovò da solo – ricostruisce– ea me di fare. Veramente, col trucco perfetto, la gobbetta sul naso e tutto il resto, in modo che lui, così, non sarebbe apparso”. “Gli dissi: ‘Prima cosa sarà difficilissimo che la gente non se ne accorga e poi mi sembra una bufala che dai alla gente. Le persone aspettano te e adfuori sono io?'”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Teo Teocoli : “Non parlo più con Adriano Celentano per colpa del programma ‘Adrian'” - A Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1 Teo Teocoli è tornato a parlare della querelle con Adriano Celentano, aggiungendo ulteriori dettagli sui motivi della loro lontananza: "La causa della nostra rottura è stato proprio il programma 'Adrian'".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Teo Teocoli : “Celentano? Non ci parliamo più per colpa di ‘Adrian’…” - (Adnkronos) – Teo Teocoli torna ancora sulla rottura con Celentano, commentando le parole di Roberto Saviano che si era espresso in merito. "Sono d'accordissimo con lui, – ha dichiarato Teocoli a 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1 – purtroppo da ‘Adrian’, programma che non è andato bene, non l’ho più sentito. (Webmagazine24.it)

Teo Teocoli : “Celentano? Non ci parliamo più per colpa di ‘Adrian’…” - "Sono d'accordissimo con lui, – ha dichiarato Teocoli a 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1 – purtroppo da ‘Adrian’, programma che non è andato bene, non l’ho più sentito. (Adnkronos) – Teo Teocoli torna ancora sulla rottura con Celentano, commentando le parole di Roberto Saviano che si era espresso in merito. (Periodicodaily.com)