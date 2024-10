Taiwan: Giappone 'preoccupato' per esercitazioni cinesi (Di martedì 15 ottobre 2024) Il governo di Tokyo ha espresso "preoccupazione" per le esercitazioni cinesi svoltesi attorno all'isola di Taiwan, le prime su larga scala dallo scorso maggio, aggiungendo che il Giappone ha fatto decollare gli aerei da combattimento lungo l'isola di Yonaguni, situata a poco più di 220 chilometri a est di Taiwan. Lo ha detto il vice capo di Gabinetto, Kazuhiro Aoki, parlando a un punto stampa. Quotidiano.net - Taiwan: Giappone 'preoccupato' per esercitazioni cinesi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Il governo di Tokyo ha espresso "preoccupazione" per lesvoltesi attorno all'isola di, le prime su larga scala dallo scorso maggio, aggiungendo che ilha fatto decollare gli aerei da combattimento lungo l'isola di Yonaguni, situata a poco più di 220 chilometri a est di. Lo ha detto il vice capo di Gabinetto, Kazuhiro Aoki, parlando a un punto stampa.

