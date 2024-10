Formiche.net - Sull’IA l’Arabia Saudita ha scelto da che parte stare

(Di martedì 15 ottobre 2024) C’è una forte convinzione a caratterizzare Sir Edward Byrne, il nuovo direttore della King Abdullah University of Science and Technology (Kaust) del: se c’è da scegliere tra est e ovest, non ha dubbi da che. “Le zone che conosco meglio”, ha detto al Financial Times il capo dell’istituzione accademica più importante della monarchia del Golfo, sono “il Regno Unito, l’Europa e gli Stati Uniti”. È con questi attori che intende collaborare e aprirsi: “Sapete quali sono le aree più sensibili, penso che tutti sappiamo quali siano. Sono assolutamente impegnato a rispettare tutte le normative nazionali pertinenti, comprese quelle relative all’America. Le partnership statunitensi sono di importanza cruciale. Come presidente, ho un impegno assoluto a rispettare tutte le normative commerciali americane per consentire a tali collaborazione di andare avanti”.