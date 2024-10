Slow Horses 6 ci sarà: come al solito Apple TV+ conferma in anticipo la serie cult (Di martedì 15 ottobre 2024) come solo le grandi serie tv possono permettersi, Slow Horses è stata confermata per una sesta stagione quando è appena uscito il finale della quarta stagione. Sì perché Slow Horses 5 era già stata confermata quasi un anno fa, e dunque ora sappiamo che la serie di spionaggio e dark comedy con Today.it - Slow Horses 6 ci sarà: come al solito Apple TV+ conferma in anticipo la serie cult Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 15 ottobre 2024)solo le granditv possono permettersi,è statata per una sesta stagione quando è appena uscito il finale della quarta stagione. Sì perché5 era già statata quasi un anno fa, e dunque ora sappiamo che ladi spionaggio e darkdy con

Slow Horses : Apple TV+ annuncia il rinnovo per le stagioni cinque e sei della serie di spionaggio - Il cast e il team creativo di Slow Horses Un elemento cruciale per il successo di Slow Horses è senza dubbio il cast stellare che circonda Gary Oldman. Vi è grande attesa per scoprire come gli autori daranno vita ad avventure sempre più intricate, mantenendo intatta l’ironia e l’intensità che ha caratterizzato fino ad ora la narrazione. (Gaeta.it)

La serie tv Slow Horses andrà avanti con una sesta stagione - Con l’ultimo episodio della quarta stagione rilasciato solo lo scorso 9 ottobre, lo show ispirato alla serie di romanzi Slough House di Mick Herron ha ottenuto il rinnovo per una sesta stagione (quello per la quinta era già stato annunciato all’inizio del 2024), ad annunciarlo Jay Hunt, direttore creativo per l’Europa di Apple TV+, attraverso una dichiarazione rilasciata al the Hollywood ... (Universalmovies.it)

Slow Horses 4 - la new entry James Callis : "La serie? Come un English Breakfast - e il mio Claude un Earl Grey" - In queste settimane invece vi potreste essere abituati a vederlo con un altro volto, quello di Claude Whelman, il nuovo direttore generale dell'MI5 (i servizi segreti inglesi), denominato anche Prima Scrivania, in Slow Horses, la spy story di Apple TV+ giunta al finale. Mentre una quinta è già in produzione, basata sul romanzo di Mick Herron _London Rules, …. (Movieplayer.it)