Sei arresti in Europa e decine di perquisizioni contro la rete di falsificazione di vini di lusso

Un'operazione di vasta portata coordinata dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Torino ha portato a sei mandati di arresto europeo e a sedici perquisizioni in diverse città italiane. L'inchiesta, che ha messo in luce un'organizzazione dedita alla contraffazione di vini di alta qualità provenienti da famose cantine francesi, si è rivelata un colpo significativo contro la criminalità organizzata nel settore vitivinicolo. Le autorità hanno agito su sollecitazione della magistratura francese, evidenziando la portata e la serietà del problema.

Il contesto dell'operazione

L'operazione è frutto di un'intensa collaborazione internazionale tra le autorità italiane e francesi, che ha preso il via da segnalazioni relative alla vendita di vini pregiati contraffatti.

Pedopornografia online - tre arresti e 33 perquisizioni - Tre arresti, 29 denunciati a piede libero e 33 perquisizioni. All’esito delle attività investigative avviate dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino, da oltre sei mesi svolte anche in modalità sotto copertura, sono stati individuate numerose persone che diffondevano e pubblicizzavano materiale realizzato tramite lo sfruttamento di minori online. (Lapresse.it)

Pedopornografia online - tre arresti e denunce in tutta Italia : perquisizioni anche nel Barese - L'indagine, avviata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino, è stata condotta per oltre 6 mesi. Tre persone arrestate e altre 29 denunciate, con perquisizioni in diverse città italiane, nella maxi operazione della Polizia postale per il contrasto alla pedopornografia online. (Baritoday.it)

Pedopornografia - polizia si infiltra su Telegram : tre arresti e 33 perquisizioni - Durante le perquisizioni sono stati anche trovati account utilizzati dagli indagati per la richiesta del materiale pedopornografico, e in alcuni casi ingente quantitativo di materiale illecito custodito sui supporti informatici sottoposti a sequestro, che saranno oggetto di successivi accertamenti. (Lapresse.it)