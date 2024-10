Gaeta.it - Se hai questa moneta da 20 centesimi nel portafoglio sei ricco e non lo sai: controlla subito

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una sempliceda 20può valere una fortuna, si tratta infatti di un prodotto che ha acquisito enorme valore, ma non è raro. Quando si parla di monete che hanno un certo seguito tra i collezionisti, si tende a immaginare sempre che questo faccia riferimento a prodotti ricercati e quindi anche molto difficili da trovare. Solitamente infatti è così che funziona questo settore, più il prodotto è raro, con tiratura limitata oppure con errori unici, più il suo valore cresce. Questo però non vuol dire che qualcuno non possa averne una nelperché talvolta queste monete sono in circolo quindi capita di essere proprio tra i fortunati possessori di un tesoro e quindi di un bel gruzzoletto da poter realizzare molto velocemente.