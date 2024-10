Sant’Antonio Abate, avviata confisca de “La Sonrisa”: incognita sul futuro della famiglia Polese (Di martedì 15 ottobre 2024) avviata ufficialmente la procedura di acquisizione al patrimonio comunale mediante confisca dell’hotel “La Sonrisa”, già oggetto di sequestro avvenuto nel 2016 per una lottizzazione abusiva contestata dalla Procura. Oggi sono state finalmente rese note le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione che ordina l’acquisizione a titolo gratuito dell’intera area di oltre 40mila metri quadri. L'articolo Sant’Antonio Abate, avviata confisca de “La Sonrisa”: incognita sul futuro della famiglia Polese Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Sant’Antonio Abate, avviata confisca de “La Sonrisa”: incognita sul futuro della famiglia Polese Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024)ufficialmente la procedura di acquisizione al patrimonio comunale mediantedell’hotel “La”, già oggetto di sequestro avvenuto nel 2016 per una lottizzazione abusiva contestata dalla Procura. Oggi sono state finalmente rese note le motivazionisentenzaCorte di Cassazione che ordina l’acquisizione a titolo gratuito dell’intera area di oltre 40mila metri quadri. L'articolode “La”:sulTeleclubitalia.

Sant’Antonio Abate : Avviata la Confisca del Grand Hotel La Sonrisa e l’Acquisizione dell’Area Comunale - Fino ad oggi, infatti, le motivazioni dettagliate della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 15 febbraio non sono state pubblicate, creando incertezze nell’iter di acquisizione. Dopo otto mesi di attesa per le motivazioni ufficiali della sentenza di confisca, il Comune è pronto a intraprendere l’iter necessario per l’acquisizione dell’immobile e dell’area circostante, un’importante ... (Gaeta.it)