Ruzzola Cingoli Enea Marchegiani vince il Campionato Italiano di Rulletto categoria B ad Apiro

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il 57enne di Grottaccia di, ex calciatore e allenatore, ha sbaragliato la concorrenza nella gara sulla strada di Sant’Urbano: “La stagione non poteva chiudersi in maniera migliore”. Andrea Marrocchi ottavo nella, 15 ottobre 2024 – Il cingolanoildiB ad. Domenica scorsa 13 ottobre, infatti, il classe 1967 di Grottaccia, tesserato con il gruppodell’AS Avenale, ha superato la concorrenza di giocatori provenienti da tutta Italia. La gara si è svolta sulla strada di Sant’Urbano, nelle campagne apiresi, ed è stata organizzata dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali con il patrocinio del Comune di, nellaB, ha fatto viaggiare ilpiù veloce di tutti e si è laureato Campionedi