Roma, minacciò di ammazzare un avversario politico (video): Gualtieri richiama con sé il fido Ruberti (Di martedì 15 ottobre 2024) Albino Ruberti torna in Campidoglio. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, lo ha richiamato, questa volta, a fare il capo della segreteria. Nell’ambito di un mini-rimpasto appena varato che vede l’ex eurodeputato Pd, poi passato a Sel, Massimiliano Smeriglio sostituire lo storico Miguel Gotor alla Cultura e l’altro esponente di Sel Andrea Catarci passare dall’assessorato al Personale a direttore dell’Ufficio “Giubileo”, Ruberti, già capo di gabinetto in Comune, prenderà il posto di Giulio Bugarini, destinato all’assessorato prima di Catarci. Secoloditalia.it - Roma, minacciò di ammazzare un avversario politico (video): Gualtieri richiama con sé il fido Ruberti Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Albinotorna in Campidoglio. Il sindaco di, Roberto, lo hato, questa volta, a fare il capo della segreteria. Nell’ambito di un mini-rimpasto appena varato che vede l’ex eurodeputato Pd, poi passato a Sel, Massimiliano Smeriglio sostituire lo storico Miguel Gotor alla Cultura e l’altro esponente di Sel Andrea Catarci passare dall’assessorato al Personale a direttore dell’Ufficio “Giubileo”,, già capo di gabinetto in Comune, prenderà il posto di Giulio Bugarini, destinato all’assessorato prima di Catarci.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gualtieri a Roma silura l’assessore del caos schede delle europee. E si riprende Ruberti - che fece fuori per il video «Inginocchiati o sparo» - Passato un po’ di tempo però Ruberti aveva già riottenuto non una ma ben tre poltrone: prima quella di vicepresidente di Acea Ato2, poi quella di amministratore unico di Risorse per Rome e infine quella da commissario dell’Ipa, l’istituto di previdenza dei dipendenti capitolini. A scovarlo fu Simone Canettieri su Il Foglio: il video ritraeva una lite furibonda di Ruberti che inveiva nei confronti ... (Open.online)

Roma - rimpasto per Gualtieri : Smeriglio al posto di Gotor - Catarci perde l’assessorato. E torna Ruberti - Lo comunica il Campidoglio. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha ricevuto in queste ore le dimissioni per ragioni personali dell’assessore alla Cultura Miguel Gotor e ha indicato come suo successore Massimiliano Smeriglio. (Webmagazine24.it)

Roma - rimpasto per Gualtieri : Smeriglio al posto di Gotor - Catarci perde l’assessorato. E torna Ruberti - (Adnkronos) – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha ricevuto in queste ore le dimissioni per ragioni personali dell’assessore alla Cultura Miguel Gotor e ha indicato come suo successore Massimiliano Smeriglio. Il sindaco ha anche indicato Andrea Catarci, Assessore al Personale, come Direttore del nuovo Ufficio di scopo all’interno del Gabinetto […]. (Periodicodaily.com)