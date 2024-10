Roma, lite dal barbiere: cliente ferito a collo e schiena con forbici da dipendente (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Forse una lamentela di troppo per la fila. E il dipendente, impegnato in un taglio con ancora le forbici in mano, lo ha colpito alla schiena e al collo. E' successo intorno alle 15.30 in un negozio di barbiere in via di Torrevecchia 577. La vittima, uno straniero trasportato in codice rosso al Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Forse una lamentela di troppo per la fila. E il, impegnato in un taglio con ancora lein mano, lo ha colpito allae al. E' successo intorno alle 15.30 in un negozio diin via di Torrevecchia 577. La vittima, uno straniero trasportato in codice rosso al

