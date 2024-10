Inter-news.it - Roma-Inter, Inzaghi si porta dubbi in un reparto! I favoriti

(Di martedì 15 ottobre 2024) Simonesiuno imnte in vista di. L’allenatore aspetta l’esito degli ultimi allenamenti prima del match, unlo mette in difficoltà. A DISPOSIZIONE –segna un momento di svolta imnte nella stagione nerazzurra. Allo Stadio Olimpico la squadra di Simonearriva con un solo risultato dare a casa, vale a dire la vittoria. I pareggi di Genova e Monza, poi la sconfitta con il Milan hanno generato malcontento intorno all’ambiente: la classifica richiede di continuare la corsa senza intoppi. Il Napoli viaggia e il calendario lo aiuta, l’non può fare da meno.e il problema di: chi gioca a centrocampo? CENTROCAMPO – Per la partita di domenica seraha ricevuto notizie positive.