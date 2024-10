Redditi dei parlamentari: Giorgia Meloni dichiara 459mila euro anche per i suoi libri. Salvini 99mila, Elly Schlein 98mila (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA – Sono stati pubblicati on line i Redditi dei parlamentari, sulle pagine personali dei deputati e senatori e visibili sui siti di Camera e Senato. Tra i primi a presentalo è la premier Giorgia Meloni. Il reddito della presidente del Consiglio, in un anno è aumentato da 293.531 a 459.460 euro, come si evince dal confronto fra L'articolo Redditi dei parlamentari: Giorgia Meloni dichiara 459mila euro anche per i suoi libri. Salvini 99mila, Elly Schlein 98mila proviene da Firenze Post. .com - Redditi dei parlamentari: Giorgia Meloni dichiara 459mila euro anche per i suoi libri. Salvini 99mila, Elly Schlein 98mila Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) ROMA – Sono stati pubblicati on line idei, sulle pagine personali dei deputati e senatori e visibili sui siti di Camera e Senato. Tra i primi a presentalo è la premier. Il reddito della presidente del Consiglio, in un anno è aumentato da 293.531 a 459.460, come si evince dal confronto fra L'articolodeiper iproviene da Firenze Post.

