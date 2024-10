Raimondo Todaro ricoverato in ospedale, l’ex Amici spiega tutto al pubblico (Di martedì 15 ottobre 2024) Raimondo Todaro ha recentemente preoccupato i suoi fan con una storia pubblicata su Instagram che lo mostrava disteso su un letto d’ospedale. l’ex professore di Amici ha voluto rassicurare subito i suoi follower, scrivendo: “Non cercatemi per i prossimi tre giorni, ho il tagliando da fare”. Nonostante il tono leggero del messaggio, i fan si sono allarmati e hanno inondato Todaro di messaggi di supporto e domande su cosa fosse successo. Poche ore dopo, Todaro ha pubblicato un altro aggiornamento per tranquillizzare tutti, scrivendo: “tutto bene e grazie a tutti dei messaggi”. Tuttavia, la curiosità e la preoccupazione su cosa lo avesse portato in ospedale hanno spinto molti a chiedere ulteriori dettagli. “Non cercatemi per i prossimi giorni”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024)ha recentemente preoccupato i suoi fan con una storia pubblicata su Instagram che lo mostrava disteso su un letto d’professore diha voluto rassicurare subito i suoi follower, scrivendo: “Non cercatemi per i prossimi tre giorni, ho il tagliando da fare”. Nonostante il tono leggero del messaggio, i fan si sono allarmati e hanno inondatodi messaggi di supporto e domande su cosa fosse successo. Poche ore dopo,ha pubblicato un altro aggiornamento per tranquillizzare tutti, scrivendo: “bene e grazie a tutti dei messaggi”. Tuttavia, la curiosità e la preoccupazione su cosa lo avesse portato inhanno spinto molti a chiedere ulteriori dettagli. “Non cercatemi per i prossimi giorni”.

