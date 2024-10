Raffaella Ragnoli: la perizia conferma la capacità di intendere e volere nell’omicidio del marito (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il caso di Raffaella Ragnoli, accusata dell’omicidio del marito Romano Fagoni, continua a suscitare grande attenzione mediatica e sociale. In data 25 gennaio 2023, in un appartamento di Nuvolento, provincia di Brescia, la donna di 58 anni ha accoltellato il coniuge. Adesso, il tribunale ha esaminato la sua psiche attraverso un perito che ha verificato la sua capacità di intendere e volere al momento del crimine. La situazione complessa e il contesto familiare di stress elevato esplorano dinamiche delicate che rivelano molto di più sull’individuo coinvolto e sulla sua storia personale. il contesto dell’omicidio L’omicidio di Romano Fagoni ha scosso la comunità locale, portando alla luce una serie di fattori relazionali e familiari. Gaeta.it - Raffaella Ragnoli: la perizia conferma la capacità di intendere e volere nell’omicidio del marito Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il caso di, accusata dell’omicidio delRomano Fagoni, continua a suscitare grande attenzione mediatica e sociale. In data 25 gennaio 2023, in un appartamento di Nuvolento, provincia di Brescia, la donna di 58 anni ha accoltellato il coniuge. Adesso, il tribunale ha esaminato la sua psiche attraverso un perito che ha verificato la suadial momento del crimine. La situazione complessa e il contesto familiare di stress elevato esplorano dinamiche delicate che rivelano molto di più sull’individuo coinvolto e sulla sua storia personale. il contesto dell’omicidio L’omicidio di Romano Fagoni ha scosso la comunità locale, portando alla luce una serie di fattori relazionali e familiari.

Uccise il marito, per il perito Raffaella è capace di intendere - Quando uccise il marito, colpito con un coltello da cucina, era capace di intendere e volere. (ansa.it)

Omicidio nuvolento, «Raffaella Ragnoli non ha disturbi di rilievo forense» - Per lo psichiatra e criminologo Giacomo Filippini nei mesi prima del delitto era «sottoposta a forte stress per la situazione con il marito e la gestione della suocera inferma» ... (giornaledibrescia.it)