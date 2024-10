Laprimapagina.it - Racale. L’idraulico Fernando Coletta morto mentre stava eseguendo lavori in una casa a Gallipoli

Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tragedia sul lavoro in Puglia., 62 anni, èsull’impianto di riscaldamento dell’acqua in unadi campagna a, al confine con Alezio. In base alle prime ricostruzioni durante iè esplosa una vasca di espansione che si trovava sull’autoclave. La pressione molto alta ha portato alla deflagrazione che ha investito. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri insieme agli ispettori dello Spesal.era originario di