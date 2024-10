Pichetto 25 miliardi per uno small modular reactor

Pichetto, 2,5 miliardi per uno small modular reactor (Di martedì 15 ottobre 2024) "I costi previsti dei primi small modular reactor (Smr) non superano i 2,5 miliardi, ma si tratta in ogni caso del costo del primo reattore". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in audizione sul nucleare davanti alle Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera. "Gli Smr - ha proseguito Pichetto -, rispetto ai grandi reattori permettono una flessibilità ancora maggiore per supportare lo sviluppo delle rinnovabili, sia in termini di capacità di seguire il carico che di possibilità di installazione vicini ai grandi centri di consumo o ai grandi impianti energivori per la produzione di acciaio, ferro, ceramica, carta e così via". Rispondendo al deputato Angelo Bonelli di Avs, Pichetto ha detto che i progetti di small modular reactor negli Stati Uniti e in Francia "non sono falliti. Quotidiano.net - Pichetto, 2,5 miliardi per uno small modular reactor Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) "I costi previsti dei primi(Smr) non superano i 2,5, ma si tratta in ogni caso del costo del primo reattore". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, in audizione sul nucleare davanti alle Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera. "Gli Smr - ha proseguito-, rispetto ai grandi reattori permettono una flessibilità ancora maggiore per supportare lo sviluppo delle rinnovabili, sia in termini di capacità di seguire il carico che di possibilità di installazione vicini ai grandi centri di consumo o ai grandi impianti energivori per la produzione di acciaio, ferro, ceramica, carta e così via". Rispondendo al deputato Angelo Bonelli di Avs,ha detto che i progetti dinegli Stati Uniti e in Francia "non sono falliti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Pichetto - dal nucleare risparmio di 17 miliardi sull'energia - Come riportato nel Pniec, l'inserimento del nucleare porta ad un risparmio minimo per il sistema di 17 miliardi di euro". "Il nucleare può contribuire in maniera importante alla decarbonizzazione, ma anche ad abbassare le bollette. . Secondo il ministro, "una quota tra l'11% e il 22% del totale consentirebbe di sostenere il carico di base senza necessità di enormi investimenti in infrastrutture ... (Quotidiano.net)

Ritorno del nucleare in Italia. Pichetto Fratin : “Risparmieremo 34 miliardi all’anno. La legge entro il 2024” - Il ministro dell’Ambiente ha raccolto lo sfogo del nuovo presidente di Confindustria sul costo energetico in Italia. Le rinnovabili non bastano anche a causa dell’occupazione del territorio. Bisogna tornare all’atomo... Leggi tutto . (Dday.it)

Pichetto Fratin insiste sul nucleare che “permetterà risparmi per 34 miliardi l’anno”. Ma M5S non ci sta : “Prima pensino al deposito nazionale di scorie” - Come spiegato dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, in un’intervista a La Stampa, i piccoli reattori nucleari modulari “avranno un grande impatto” sull’economia “perché ci sono aziende italiane alla guida dei principali e più avanzati progetti di ricerca” e “perché saremo in grado di garantire energia al nostro sistema industriale a un costo concorrenziale: non possiamo più andare ... (Lanotiziagiornale.it)