Patrick Zacki in visita a Latina | un evento imperdibile per i diritti umani

(Di martedì 15 ottobre 2024), noto attivista egiziano per i, farà la sua prima apparizione ail 25 ottobre. Laè organizzata dal Gruppo Giovani di Amnesty International diin collaborazione con la Rete degli Studenti Medi, e rappresenta un'importante occasione per ascoltare la testimonianza diretta di chi ha vissuto in prima persona l'ingiustizia e la lotta per la libertà., studente all'Università di Bologna, è stato detenuto ingiustamente nel suo Paese fino a luglio 2022, un'esperienza che lo ha segnato profondamente e che condividerà con il pubblico. La storia die il suo impegno Il 25 ottobre,racconterà presso il Museo Giannini dila sua incredibile storia di resistenza e speranza.