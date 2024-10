Nayt annuncia “La grande fuga tour” nei principali club italiani. A Napoli il 30 marzo (Di martedì 15 ottobre 2024) Nayt annuncia “La grande fuga tour” nei club delle principali città italiane nel 2025. L’artista sarà di scena con un tour prodotto da Live Nation, il 25 marzo al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 27 marzo al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO), il 30 marzo al Palapartenope di Napoli, il 2 aprile all’Atlantico Live di Roma, il 6 aprile al Gran Teatro Geox di Padova e l’8 aprile al Fabrique di Milano. Il talento di Nayt nelle performance dal vivo è unanimemente riconosciuto. La sua capacità di dominare il palco, combinando tecnica raffinata e una profonda sensibilità, lo distingue nel panorama italiano. Ogni suo concerto diventa un’esperienza memorabile, quasi un rito collettivo in cui il pubblico si immerge completamente. I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10:00 di martedì 15 ottobre. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 15 ottobre 2024)“La” neidellecittà italiane nel 2025. L’artista sarà di scena con unprodotto da Live Nation, il 25al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 27al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO), il 30al Palapartenope di, il 2 aprile all’Atlantico Live di Roma, il 6 aprile al Gran Teatro Geox di Padova e l’8 aprile al Fabrique di Milano. Il talento dinelle performance dal vivo è unanimemente riconosciuto. La sua capacità di dominare il palco, combinando tecnica raffinata e una profonda sensibilità, lo distingue nel panorama italiano. Ogni suo concerto diventa un’esperienza memorabile, quasi un rito collettivo in cui il pubblico si immerge completamente. I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10:00 di martedì 15 ottobre.

A partire dalle ore 10:00 di mercoledì 16 ottobre, i biglietti saranno disponibili per gli utenti iscritti a My Live Nation.

