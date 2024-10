Anteprima24.it - Mussini: “Non diamo nulla per scontato, sarà una gara difficile”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ci aspetta un’altra battaglia, Piacenza non ha ancora vinto, ragion per cui in casa vorrà conquistare i primi due punti. Dobbiamo prepararci al meglio.importante l’approccio”. Parla così Federico, play dell’Avellino Basket alla vigilia della sfida contro l’Assigeco Piacenza in programma domani sera (ore 20.30) al PalaBanca. Match valido per la quinta giornata di Serie A2. “E’ una squadra che ha tenuto un nucleo della passata stagione insieme allo stesso allenatore – continua– E’ sempre un campo. Nei singoli hanno due ottimi americani, probabilmente ecco perchè questo campionato è molto equilibrato, le quattro sconfitte iniziali non devono darediuna partita molto, dovremmo essere bravi e concentrati per tutta la”.