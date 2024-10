Thesocialpost.it - Muore soffocata nel letto contenitore, qualche anno prima aveva perso il fratello per un tragico incidente: una famiglia distrutta

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Una tragedia quasi incredibile si è verificata il 7 giugno scorso in una abitazione di Seaham, nella contea inglese di Durham. Una donna di 39 anni, Helen Davey, è mortadopo essere stata travolta dal. Si tratta del secondoche ha coinvolto la suain poco più di dieci anni.era toccato alLuke, chesolo 16 anni. La disperazione del padre, Robert Casson: “Non ci sono parole per descrivere questo dolore”. In questi giorni si è aperto il processo che dovrà accertare le eventuali responsabilità della sua morte. A scoprire il corpo senza vita della madre era stata sua figlia Elizabeth di 19 anni.Leggi anche: Il calciatore della nazionale greca George Baldock trovato morto nella piscina di casa Secondo quanto è emerso finora, Helen Davey sarebbe rimasta incastrata tra il materasso e la base del