Donnaup.it - Muffin pomodoro e origano: morbidissimi e super golosi

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Soffici e profumatissimi, isono dei salatini giganti, davvero irresistibili. Possiamo presentarli come aperitivo o su un buffet allegro per qualche festicciola, oppure offrirli per una merenda speciale e originale. Sono semplici e veloci da preparare, non serve neppure azionare nessun elettrodomestico, basterà una frusta a mano per impastare tutto. Una volta pronti, si conservano per due giorni sotto la campana di vetro. Che ne dite di sperimentare insieme anche questa ricetta sfiziosa?: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 240 gr di farina 00 60 gr di grana padano grattugiato 2 uova 120 ml di passata di100 ml di acqua 65 ml di olio di semi 1 bustina di lievito in polvere per torte salate q.b. di sale 55 gr di scamorza 6 pomodorini ciliegino q.b. disecco.