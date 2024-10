Mostra fotografica dedicata a Paolo Sorrentino: un viaggio attraverso il cinema e la visione di Gianni Fiorito (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 16 ottobre a Milano si inaugurerà una Mostra che celebra l’arte cinematografica di Paolo Sorrentino attraverso l’obiettivo del fotografo Gianni Fiorito. Allestita presso l’Other Size Gallery in Via Maffei, l’esposizione coincide con la premiere di “Parthenope“, il nuovo lavoro del regista napoletano, e rappresenta un’occasione unica per riflettere sui legami tra fotografia e cinema. Il legame tra cinema e fotografia L’esposizione “Il cinema di Paolo Sorrentino. Fotografie di Gianni Fiorito” è composta da sedici immagini che catturano momenti chiave e dietro le quinte delle opere di Sorrentino. Ogni scatto è una finestra aperta sull’universo cinematografico del regista, il cui stile distintivo ha conquistato il pubblico e la critica a livello internazionale. Gaeta.it - Mostra fotografica dedicata a Paolo Sorrentino: un viaggio attraverso il cinema e la visione di Gianni Fiorito Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 16 ottobre a Milano si inaugurerà unache celebra l’artetografica dil’obiettivo del fotografo. Allestita presso l’Other Size Gallery in Via Maffei, l’esposizione coincide con la premiere di “Parthenope“, il nuovo lavoro del regista napoletano, e rappresenta un’occasione unica per riflettere sui legami tra fotografia e. Il legame trae fotografia L’esposizione “Ildi. Fotografie di” è composta da sedici immagini che catturano momenti chiave e dietro le quinte delle opere di. Ogni scatto è una finestra aperta sull’universotografico del regista, il cui stile distintivo ha conquistato il pubblico e la critica a livello internazionale.

