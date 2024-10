MillenniuM: dal 18 ottobre in vendita anche online e in libreria (Di martedì 15 ottobre 2024) Da venerdi 18 ottobre ci sono diverse possibilità in più di acquistare MillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez, uscito in edicola sabato 12 ottobrecon una copertina dedicata ai “Padroni del mondo” (Blackrock e gli altri per intenderci). Da quella data MillenniuM sarà disponibile negli store online di Amazon (dove è già pre-ordinabile), Ibs e libreria universitaria. Sempre da venerdì 18 ottobre, il mensile sarà disponibile in diverse librerie (trova qui quella più comoda per te). Il prezzo è di 10 euro per tutti i canali di vendita, edicole comprese (trova qui quella più comoda per te). Vi ricordiamo che da settembre MillenniuM ha un formato più grande, una carta di alta qualità con un’ottima resa fotografica e ha 12 pagine in più, oltre a una veste grafica rinnovata e l’innesto di nuove rubriche. Un’altra opzione è l’abbonamento. Ilfattoquotidiano.it - MillenniuM: dal 18 ottobre in vendita anche online e in libreria Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Da venerdi 18ci sono diverse possibilità in più di acquistare, il mensile diretto da Peter Gomez, uscito in edicola sabato 12con una copertina dedicata ai “Padroni del mondo” (Blackrock e gli altri per intenderci). Da quella datasarà disponibile negli storedi Amazon (dove è già pre-ordinabile), Ibs euniversitaria. Sempre da venerdì 18, il mensile sarà disponibile in diverse librerie (trova qui quella più comoda per te). Il prezzo è di 10 euro per tutti i canali di, edicole comprese (trova qui quella più comoda per te). Vi ricordiamo che da settembreha un formato più grande, una carta di alta qualità con un’ottima resa fotografica e ha 12 pagine in più, oltre a una veste grafica rinnovata e l’innesto di nuove rubriche. Un’altra opzione è l’abbonamento.

