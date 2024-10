Meloni: "Già previsto mio viaggio in Libano. Tajani in Israele e Palestina" (Di martedì 15 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 “È già previsto il mio viaggio in Libano, mentre il ministro Tajani si sta preparando per andare in Israele e Palestina la prossima settimana. Stiamo facendo, anche con la nostra presenza, tutto quello che è possibile fare". Lo ha detto nell'aula del Senato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, replicando dopo la discussione generale sulle comunicazioni rese in vista del Consiglio europeo del 17-18 ottobre. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Meloni: "Già previsto mio viaggio in Libano. Tajani in Israele e Palestina" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 “È giàil mioin, mentre il ministrosi sta preparando per andare inla prossima settimana. Stiamo facendo, anche con la nostra presenza, tutto quello che è possibile fare". Lo ha detto nell'aula del Senato la presidente del Consiglio, Giorgia, replicando dopo la discussione generale sulle comunicazioni rese in vista del Consiglio europeo del 17-18 ottobre. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

