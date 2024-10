Medioriente: Beirut, ieri 41 morti e 124 feriti in attacchi Israele (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (LaPresse) – Nella giornata di ieri gli attacchi israeliani sul Libano hanno provocato 41 morti e 124 feriti. Lo ha riferito il locale ministero della Salute, citato da L’Orient Le Jour. Il bilancio più grave nel nord del Libano (21 morti e sei feriti), seguito dal sud del Paese (11 morti e 48 feriti), Nabatiyé (sei morti e 31 feriti), Bekaa (tre morti e 21 feriti)e Baalbeck-Hermel (18 feriti). Dall’inizio degli scontri tra Israele ed Hezbollah (oltre un anno fa) 2.350 persone sono rimaste uccise e 10.906 ferite. Lapresse.it - Medioriente: Beirut, ieri 41 morti e 124 feriti in attacchi Israele Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (LaPresse) – Nella giornata digliisraeliani sul Libano hanno provocato 41e 124. Lo ha riferito il locale ministero della Salute, citato da L’Orient Le Jour. Il bilancio più grave nel nord del Libano (21e sei), seguito dal sud del Paese (11e 48), Nabatiyé (seie 31), Bekaa (tree 21)e Baalbeck-Hermel (18). Dall’inizio degli scontri traed Hezbollah (oltre un anno fa) 2.350 persone sono rimaste uccise e 10.906 ferite.

