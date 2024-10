361magazine.com - Mbappé accusato di stupro in Svezia: la sua reazione

(Di martedì 15 ottobre 2024) A riportare la notizia i media svedesi Nelle ultime or stanno circolando accuse gravissime a carico del calciatore del Real Madrid Kylian. A riportare per primi la notizia sono stati i media svedesi:sarebbe indagato per aver aggredito sessualmente una notizia. Dalla Francia respingono la notizia, così come ha fatto lo stesso calciatore tramite X e tramite comunicato stampa. I quotidiani svedesi Aftonbladet ed Expressen parlano però di una apertura di una vera e propria indagine. FAKE NEWS !!!! ??? Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard ? https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian(@KMbappe) October 14, 2024 I fatti sarebbero molto recenti., il 10 ottobre, era a Stoccolma con alcuni amici e avrebbe incontrato la donna, conosciuta in discoteca. Poi il trasferimento in hotel dove sarebbe avvenuta la violenza.