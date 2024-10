Manovra, rush per via libera oggi: si tratta su coperture (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Potrebbe andare avanti fino all'ultimo il lavoro per cesellare gli stanziamenti della Manovra 2025 da circa 25 miliardi L'articolo Manovra, rush per via libera oggi: si tratta su coperture proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Manovra, rush per via libera oggi: si tratta su coperture Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Potrebbe andare avanti fino all'ultimo il lavoro per cesellare gli stanziamenti della2025 da circa 25 miliardi L'articoloper via: sisuproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Manovra - rush per via libera oggi : si tratta su coperture - Altre risorse potrebbero arrivare dalla potatura delle micro spese fiscali e dal contributo di solidarietà eventualmente richiesto alle grandi multinazionali dell’high tech e alle aziende che hanno visto un’impennata dei profitti con l’attuale congiuntura di alti tassi interesse, conflitti e rischi climatici. (Ildenaro.it)