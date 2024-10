Manovra, pensioni e non solo. Dal cuneo alle novità Irpef e le accise: tutte le novità in arrivo e i punti chiave (Di martedì 15 ottobre 2024) Manovra finanziaria, ci siamo. È partito il countdown, ma quali sono le prossime novità? Dalla conferma del taglio del cuneo fiscale e dell'accorpamento delle aliquote Irpef al Leggo.it - Manovra, pensioni e non solo. Dal cuneo alle novità Irpef e le accise: tutte le novità in arrivo e i punti chiave Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di martedì 15 ottobre 2024)finanziaria, ci siamo. È partito il countdown, ma quali sono le prossime? Dalla conferma del taglio delfiscale e dell'accorpamento delle aliquoteal

Novità in manovra - prorogato il bonus ristrutturazioni. Sì anche alle assunzioni di medici e infermieri - Il viceministro Leo rilancia sui contributi per la casa. Ma resta la prudenza sui costi. Non cade l’ipotesi di tassare gli extraprofitti. Previsti tagli anche alle spese di ministeri ed enti locali. (Quotidiano.net)

Tassa sulle sigarette per finanziare la sanità - ci sarà davvero? Le novità in Manovra e cosa succede ora - Una maxi tassa di scopo sulle sigarette (da 5 euro) per finanziare la sanità pubblica al collasso con circa 13 miliardi di euro. La proposta, lanciata dagli oncologi e spalleggiata... (Ilmessaggero.it)

Pensioni - novità in Manovra : aumento delle minime e incentivi per restare al lavoro. Ipotesi nuovo minibonus. Ecco cosa cambia - Pensioni, il governo lavora a un intervento sulle minime per tentare di portarle sopra i 621 euro. Oltre a confermare l'intervento del 2023-24 che le ha fatte arrivare quest'anno a 614,77... (Ilmessaggero.it)