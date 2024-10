Lapresse.it - Manovra, governo accelera: oggi in Cdm. Confronto con banche, risorse da tagli

(Di martedì 15 ottobre 2024) Non solo il Documento programmatico di Bilancio. Ilprova adre e ad anticiparsi rispetto alle scadenze del fitto calendario dettato dalla nuove regole europee, e così a sorpresasul tavolo del Consiglio dei ministri – convocato alle 20, al termine della maratona della premier Giorgia Meloni prima al Senato e poi alla Camera, in vista del Consiglio Ue – arriveranno anche lae il decreto fiscale. E mentre ilcorre, nella maggioranza continuano le tensioni sulla coperture. Oltre aiannunciati ai ministeri, un contributo sarà chiesto anche alle, come confermato in serata da fonti del Mef, che spiegano che in vista del Cdm di domani, il ministro Giancarlo Giorgetti sta lavorando con gli uffici competenti e ilcon leè in corso e andrà avanti a oltranza.