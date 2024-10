L’Italia U.21 pareggia con l’Irlanda e vola agli Europei (Di martedì 15 ottobre 2024) TRIESTE (ITALPRESS) – La Nazionale Italiana U21 si accontenta di un pareggio per 1-1 contro l’Irlanda nel match del Nereo Rocco di Trieste e centra la qualificazione agli Europei 2025 di categoria: al vantaggio iniziale di Cesare Casadei risponde Andrew Moran. La formazione ospite inizia subito con un pressing molto alto, consapevole di avere un solo risultato a disposizione per provare a centrare il primo posto nel girone A. I ragazzi di Crawford inizialmente mettono in difficoltà gli azzurrini e al 17? Desplanches rischia di combinare la frittata, lasciandosi sfuggire il pallone su colpo di testa di Kenny: quest’ultimo prova a ribadire in rete, ma Bertola compie un salvataggio provvidenziale. Unlimitednews.it - L’Italia U.21 pareggia con l’Irlanda e vola agli Europei Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) TRIESTE (ITALPRESS) – La Nazionale Italiana U21 si accontenta di un pareggio per 1-1 contronel match del Nereo Rocco di Trieste e centra la qualificazione2025 di categoria: al vantaggio iniziale di Cesare Casadei risponde Andrew Moran. La formazione ospite inizia subito con un pressing molto alto, consapevole di avere un solo risultato a disposizione per provare a centrare il primo posto nel girone A. I ragazzi di Crawford inizialmente mettono in difficoltà gli azzurrini e al 17? Desplanches rischia di combinare la frittata, lasciandosi sfuggire il pallone su colpo di testa di Kenny: quest’ultimo prova a ribadire in rete, ma Bertola compie un salvataggio provvidenziale.

L’Italia Under21 si qualifica agli Europei 2025 col brivido : basta un pari con l’Irlanda - Passano due minuti ed è Fabbian a sfiorare la rete di testa in un finale davvero emozionante. Nel finale tanta confusione con l’Irlanda che prova il colpaccio, mentre gli Azzurrini provano a riportarsi in vantaggio. Agli Azzurrini, guidati dal commissario tecnico Carmine Nunziata, era sufficiente conquistare un pareggio nel match odierno contro l’Irlanda allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste e il ... (Oasport.it)

Italia Under 21 agli Europei 2025 : basta un pareggio con l’Irlanda - decisivo Casadei - Al 73? Zanotti è decisivo con una diagonale difensiva su Emakhu: nello stesso intervento il difensore azzurro si fa male e deve uscire in barella lasciando il posto a Turicchia. Nunziata corre ai ripari e schiera anche Koleosho al posto di Gnonto. Al ‘Nereo Rocco’ di Trieste, basta un pareggio agli azzurrini per chiudere i giochi: decisiva la rete di Casadei nel primo tempo per tenere a distanza ... (Sportface.it)

Qualificazione Europei Under 21 - l’Irlanda pareggia con la Norvegia : martedì il match decisivo con gli azzurrini - I padroni di casa si portano quindi a -3 dagli azzurrini a parità di partite giocate e restano in corsa per il primo posto che vale il pass diretto per il torneo continentale di categoria. . Classifica: Italia 21 punti; Irlanda 18; Norvegia 16; Turchia 13; Lettonia 8; San Marino 0. All’Italia di Carmine Nunziata servirà ancora un ultimo sforzo per conservare il primo posto del girone A di ... (Sportface.it)