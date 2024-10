Davidemaggio.it - Laura Pausini co-conduce la prima puntata di GialappaShow

(Di martedì 15 ottobre 2024)riparte da. La cantante di Faenza sarà infatti al fianco del Mago Forest, in qualità di co-conduttrice, nelladella quarta edizione del programma della Gialappa’s Band, in onda su Sky Uno e TV8 da lunedì 21 ottobre 2024 inserata. Ad annunciare la presenza diè il promo della trasmissione, nel quale il Mago Forest ‘si trova sulla luna’ con tutto il cast dei comici che lo affiancheranno nelle sette puntate previste dello show. Atmosfera lunare che il conduttore decide di abbandonare perché “qui sulla Luna non ci sono forme di vita intelligenti“. Ma veramente una forma di vita intelligente ci sarebbe.