La rabbia dei vignaioli francesi | Siamo allo stremo Così non si va avanti Proteste senza precedenti in Languedoc

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il sud della Francia ribolle di. Gli agricoltori dellaalzano la voce contro una crisi, dove la siccità, la burocrazia e i prezzi crollati del 2024 hanno messo in ginocchio le aziende agricole, minacciando il futuro stesso della viticoltura, centro della produzione nella regione. È notte fonda quando i giovani agricoltori dell'Aude decidono di far sentire la loro voce. È la seconda volta in pochi giorni che si mobilitano. Dopo le azioni di rivolta ad inizio anno (ne avevamo parlato qui), lo scorso 10 ottobre, hanno marciato lungo le strade statali, attraversando villaggi come Homps, Azille, Puichéric, fino alla Capitale Carcassonne. I cartelli stradali sono stati tappezzati di messaggi che esprimono una disperazione che si fa sempre più difficile da ignorare: «Giovani lo sogniamo, adulti ne moriamo» o «La morte delle vigne».